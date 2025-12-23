جامعة الأمير سطام تستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية لبحث التعاون الأكاديمي

استقبلت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج، اليوم الثلاثاء، وفدًا من السفارة الأمريكية لدى المملكة، بهدف الاطلاع على المشاريع التطويرية التي تنفذها الجامعة في المجالات الأكاديمية والبحثية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.