جامعة الأمير سطام تستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية لبحث التعاون الأكاديمي

استقبلت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج، اليوم الثلاثاء، وفدًا من السفارة الأمريكية لدى المملكة، بهدف الاطلاع على المشاريع التطويرية التي تنفذها الجامعة في المجالات الأكاديمية والبحثية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وعقد الوفد الزائر اجتماعًا مع عدد من قيادات ومسؤولي الجامعة، جرى خلاله استعراض هوية الجامعة ورؤيتها المستقبلية، بما يتماشى مع المستهدفات التعليمية والبحثية الوطنية، ويعكس تطلعات الجامعة نحو التميز والريادة.
كما شملت الزيارة جولة ميدانية في معامل كلية العلوم والدراسات الإنسانية، حيث اطّلع أعضاء الوفد على التجهيزات التقنية والإمكانات المتقدمة التي تدعم البيئة التعليمية والبحثية، وتسهم في تمكين الطلاب والباحثين من تنفيذ مشاريعهم العلمية وفق أحدث المعايير الدولية.
وضم الوفد الزائر مستشارة الشؤون العامة جنيفر مكيوان، والملحق الثقافي جنيفر بالمر، ونائبي الملحق الثقافي آدم بلودوورث وجون أوراك، إضافة إلى أخصائي أول للتواصل المجتمعي رانيا السيد، وأخصائي برامج التبادل مريم عيسى، ومستشار أول لشؤون التعليم إشراق الخباز.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون الأكاديمي، واستعراض المبادرات التعليمية التي تقدمها المؤسسات التعليمية الأمريكية، بما يسهم في بناء شراكات تعليمية تخدم أهداف الجانبين وتعزز من جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية.