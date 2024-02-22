رئيس "الطيران المدني": راية العز ارتفعت شامخة على مدى 3 قرون.. ومستمرون في مسيرة النهضة

وقال: "يوم التأسيس هو ذكرى تاريخية عظيمة تجسد العمق التاريخي والحضاري والاجتماعي والإنساني للمملكة منذ تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود إذ نحتفي بشموخ، لنعبر عن فخرنا بماضينا المجيد وحاضرنا المشرق، حيث ترتقي بلادنا في هذا اليوم إلى مستويات جديدة من التطور والتقدم في جميع المجالات".