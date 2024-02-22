رئيس "الطيران المدني": راية العز ارتفعت شامخة على مدى 3 قرون.. ومستمرون في مسيرة النهضة

رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال: "يوم التأسيس هو ذكرى تاريخية عظيمة تجسد العمق التاريخي والحضاري والاجتماعي والإنساني للمملكة منذ تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود إذ نحتفي بشموخ، لنعبر عن فخرنا بماضينا المجيد وحاضرنا المشرق، حيث ترتقي بلادنا في هذا اليوم إلى مستويات جديدة من التطور والتقدم في جميع المجالات".
وأضاف أنّ ذكرى يوم التأسيس رمز الفخر والاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، التي أسسها الإمام محمد بن سعود لتنطلق من قلب الدرعية قصة الأمن والاستقرار والرخاء، وترتفع راية العز شامخة على مدى ثلاثة قرون واليوم مستمرون في مسيرة النهضة والنمو والازدهار في المجالات كافة بدعم القيادة الحكيمة.
واختتم تصريحه بدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ البلاد وقادتها، وأن يديم عليها الأمن والنماء والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.