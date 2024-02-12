ولي العهد يعزي رئيس الإمارات إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرَّض له عددٌ من منسوبي القوات المسلحة الإماراتية

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرَّض له عددٌ من منسوبي القوات المسلحة الإماراتية، وما نتج عنه من استشهادهم وإصابة آخرين.