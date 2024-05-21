"العدل": إصدار 700 ألف صك عبر البورصة العقارية في الربع الأول لـ2024

وتتيح البورصة العقارية مجموعةً من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول؛ حيث يمكن عرضها زمنيًّا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونيًّا.