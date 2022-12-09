رعاية كاملة لهم بالمملكة.. "الهاجري": لا بد من العمل العربي لدعم تنمية الشباب

وقال "الهاجري" لدى ترؤسه صباح أمس الخميس الجلسة الأولى لمؤتمر الشباب العربي لتعزيز العمل المشترك بعنوان شباب يصنع المستقبل، بحضور وزير الشباب والرياضة المصري، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور مفيد شهاب، ومدير معهد البحوث والدراسات العربية الدكتور محمد مصطفى كمال، ورئيس مجلس الشباب العربي الدكتورة مشيرة أبو غالي، وعدد من المسؤولين في الدول العربية، أنه يتم العمل على وضع وتنفيذ أنشطة تهدف إلى تعزيز عملية تنمية الشباب.