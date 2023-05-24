رفحاء.. بطاقة تعريف تحمل أمنية "طالب ابتدائي" بأن يكون حارسًا لولي العهد

المعلم بدوره سأل الطالب عن سبب هذه الأمنية، فردّ عليه بأنه معجب بشخصية ولي العهد، ولديه الرغبة لخدمة وطنه ودينه ومليكه مستقبلًا، فكتب المعلم أسفل إجابته تفاعلًا مع طموحه الكبير: "أسأل الله أن يحقق لك ما تتمنى".