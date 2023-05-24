رفحاء.. بطاقة تعريف تحمل أمنية "طالب ابتدائي" بأن يكون حارسًا لولي العهد

تفاجأ معلم بإحدى مدارس محافظة رفحاء، أول أمس، بإجابة طالب ابتدائي أثناء كتابته لبطاقة التعريف بمادة اللغة العربية.
وتفصيلًا؛ طلب المعلم من طلاب الصف الثاني الابتدائي بالمدرسة تعبئة النموذج الخاص بدرس "أحب أن أكون" في مادة "لغتي"، وكتابة المهنة التي سيختارها عندما يكبر، وأخذ المعلم يتجول ويراقب كتابات الطلاب.
وأثناء مرور المعلم بين الطلاب استوقفته إجابة طالب يدعى نايف بن محمد الربع الشمري، تمنى من خلالها بأن يكون ضابطًا بالحرس الخاص لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
المعلم بدوره سأل الطالب عن سبب هذه الأمنية، فردّ عليه بأنه معجب بشخصية ولي العهد، ولديه الرغبة لخدمة وطنه ودينه ومليكه مستقبلًا، فكتب المعلم أسفل إجابته تفاعلًا مع طموحه الكبير: "أسأل الله أن يحقق لك ما تتمنى".