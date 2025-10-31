تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام المرور يلغي شرط الضمان البنكي لافتتاح معارض بيع المركبات

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تفاصيل قرار سمو وزير الداخلية بتعديل على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، نصّ على حذف الفقرة (4/21/1) من المادة (21/1) التي كانت تشترط وجود ضمان بنكي بمبلغ (200) ألف ريال لافتتاح معارض وصالات ووكالات بيع المركبات.