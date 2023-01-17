"صندوق الفعاليات" يُفسح الطريق للقطاع الخاص لتعزيز استثماراته وتنفيذ أهدافه

وجاء إطلاق الصندوق محملًا بعدة مهام وأهداف نوعية، سيعمل على تحقيقها على أرض الواقع؛ ومنها العمل على ترجمة طموح المملكة بأن تكون من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، وذلك من خلال دعم البنية التحتية لأربعة قطاعات واعدة وهي: الترفيه، والثقافة، والرياضة، والسياحة، وهي القطاعات التي تراهن عليها الرؤية في تحقيق مستهدفاتها، وتطلعات القيادة في أن تكون المملكة مقصدًا سياحيًا يتوسط منطقة الشرق الأوسط والعالم.