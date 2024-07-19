جامعة حائل: جدولة فرز القبول تقضي على طوابير الانتظار وتُطمئن المتقدمين

وخصصت الجامعة منذ إعلان الفرز الأول المتقدمين والمتقدمات للترشيح للقبول السنوي للعام الجامعي 1446هـ؛ مواقع استقبال مؤقتة داخل بهو عمادة القبول والتسجيل، يتواجد فيه وعلى مدار الساعة من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2:30 ظهرًا، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد الشمري، وعميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله الزهراني، ووكيله للقبول الدكتور منصور التركي، ووكيله للتسجيل الدكتور طارق المريزيق، وعدد من منسوبي إدارة القبول والتسجيل؛ وذلك لاستقبال المتقدمين على القبول السنوي والرد على استفساراتهم وتوجيههم. فيما تقدم رئيس الجامعة سير العمل واطمأنّ على إجراءات العمل المتبعة التي تسهم بها عمادة القبول والتسجيل وعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بالجامعة وإدارة الأمن والسلامة بالجامعة.