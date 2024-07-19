جامعة حائل: جدولة فرز القبول تقضي على طوابير الانتظار وتُطمئن المتقدمين

أكد عدد من المتقدمين للدراسة في جامعة حائل وأولياء أمورهم، أن إعلان الجامعة مواعيد مراحل الفرز للقبول السنوي، ساهم في تنظيم عملية التقديم وتقليل المراجعة الحضورية لمقر الجامعة، ومتابعتهم لجميع التحديثات الخاصة بالقبول في الوقت المناسب، مشيرين إلى أن الجامعة حريصة وبمتابعة من رئيسها الدكتور راشد الشريف، ووكيلها للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد الشمري، وعميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله الزهراني، ومنسوبي عمادة القبول والتسجيل، على زيادة فرص المتقدّمين في القبول.
وكانت الجامعة قد نشرت مواعيد مراحل الفرز الثاني والثالث والرابع التي جاءت كالتالي:
تحديد موعد الفرز الثاني في 16/ 7/ 2024، والفرز الثالث 25/ 7/ 2024، والفرز الرابع 1/ 8/ 2024، وجميعها عند الساعة السادسة في اليوم المحدد، فيما أوضحت الجامعة أنه عند الحاجة لمزيد من الفرز فستستمر الجامعة في الفرز حتى استيفاء المقاعد الشاغرة.
وخصصت الجامعة منذ إعلان الفرز الأول المتقدمين والمتقدمات للترشيح للقبول السنوي للعام الجامعي 1446هـ؛ مواقع استقبال مؤقتة داخل بهو عمادة القبول والتسجيل، يتواجد فيه وعلى مدار الساعة من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2:30 ظهرًا، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد الشمري، وعميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله الزهراني، ووكيله للقبول الدكتور منصور التركي، ووكيله للتسجيل الدكتور طارق المريزيق، وعدد من منسوبي إدارة القبول والتسجيل؛ وذلك لاستقبال المتقدمين على القبول السنوي والرد على استفساراتهم وتوجيههم. فيما تقدم رئيس الجامعة سير العمل واطمأنّ على إجراءات العمل المتبعة التي تسهم بها عمادة القبول والتسجيل وعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بالجامعة وإدارة الأمن والسلامة بالجامعة.
من جهته، ووفق مراجعين حضوريًّا إلى العمادة من المتقدمين وأولياء امورهم، أنهم لاحظوا قلة المراجعين حضوريًّا؛ الأمر الذي يدلّ على وعي المتقدمين وأولياء أمورهم بأهمية التواصل الإلكتروني بالجامعة، وثقتهم فيه لوصول المعلومة بأسرع وقت لهم وهم في منازلهم دون تكبد عناء الذهاب لمقر الجامعة.
وتجدر الإشارة إلى أن إعلان مراحل الفرز سيعزّز من تطبيق الجامعة لجميع معايير الشفافية والوضوح في الحوكمة بإجراءات القبول، والتي من أهمّها ما أوصى به مجلس شؤون الجامعات بفتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية من مناطق المملكة كافّة، دون حصرها على المنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة، والعمل على إتاحة مقعد لكل متقدّم عليها لم يجد فرصته في جامعة أخرى.
من جهتهم اعتبر عدد من خريجي الثانوية العامة أن نشر مراحل فرز القبول، أطلعهم كمنتظرين للحصول على مقعد في الجامعة على كيفية سير عملية القبول، والتي ظهر من خلالها حرص الجامعة على قبولهم؛ الأمر الذي قلّل من توتُّرهم وقلقهم بشأن عدم قبولهم بعد الفرز الأول الذي به بلغت أدنى نسبة قبول موزونة للطلاب، حوالي "85.055%"، في تخصص "دبلوم تكنولوجيا حماية البيئة"، وللطالبات "85.840%" في تخصص "دبلوم الإعلان والاتصال التسويقي" بفرع الجامعة بمحافظة سميراء.
وثمّن خريجو الثانوية المتقدمون على الجامعة، تطبيق عمادة القبول والتسجيل في جامعة حائل، التعاملات الإلكترونية لاستقبال جميع الطلاب والطالبات الذين لديهم استفسارات بعد إعلان نتائج الجامعة القبول فيها للعام المقبل عبر منصة "تراسل" التي يتم الرد من خلالها على جميع الاستفسارات في مدة زمنية لا تتجاوز 3 ساعات، وعلى مدار اليوم؛ ممّا يؤكّد لهم وجود فريق عمل كبير مُكلف في العمادة بالردّ على جميع الاستفسارات، فيما ثمّنوا للقائمين عليها وضوح ردّهم فيما يخصّ أهمية إرفاق المستندات الهامة التي قد يتطلّبها قبول الطالب.
وثمّن بعضُ المتقدمين الدورَ الذي تقوم به عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بالجامعة؛ وذلك من خلال سلاسة سير عمل الخدمات الإلكترونية التي تخصّ القبول، سواء منصة القبول للاستفسار عن النتيجة وتأكيد القبول بعد إعلان الجامعة نتائج الفرز، أو منصة تراسل التي تقوم بالرد على استفسارات الطلبة.
كما أشاد بعضُ من حضر لمقرّ الجامعة الدورَ الكبير الذي تقوم به إدارة الأمن والسلامة، والتي نظّمت دخول وخروج المتقدمين؛ مما ساهم في تقليل الازدحام، وكذلك حرص أفرادها وبمتابعة ميدانية من مديرها سامي العامر، على إرشاد وتوجيه المتقدم للوصول إلى عمادة القبول والتسجيل، وذلك عبر وضعهم لافتات داخل المدينة الجامعية أمام كل بوابة ترشد للوصول إلى العمادة.