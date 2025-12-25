وزارة الخارجية السعودية: تحركات عسكرية في حضرموت والمهرة تمت دون تنسيق وأضرت باليمن

وأوضحت أن هذه الجهود جاءت بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، لاحتواء الموقف، حيث تم إرسال فريق عسكري مشترك سعودي–إماراتي لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بما يضمن عودة قواته إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات “درع الوطن” والسلطة المحلية وفق إجراءات منظمة وتحت إشراف قوات التحالف.