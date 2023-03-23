رمضان على سناب شات.. تفاعُل أكثر ونُمو أكبر للعلامات التجارية في السعودية

بفضل تقنية "الواقع المُعزز" المتطورة من سناب شات، فإن التطبيق يُعد الأكثر تأثيرًا في نمو قدرات مختلف قطاعات الأعمال التجارية بالمملكة العربية السعودية، خلال شهر رمضان المُبارك.
ويُعد سناب شات جزءًا لا يتجزأ من ثقافة رمضان وعادات مستخدمي ومستخدمات التطبيق في الشهر الكريم؛ لكونه أضحى مساحة للتواصل والإلهام والتعبير عن النفس، فعليه يتشارك الأهل والأصدقاء أحلى وأغلى اللحظات، وهذا ما يجعله منصة مميزة تساعد الأعمال على زيادة تأثيرها وتفاعلها الحقيقي مع متابعينها.
تُشير سناب شات أنه يجب على العلامات التجارية ألا تُحدد فحسب المكان المثالي للوصول إلى جماهيرها على نطاق واسع، بل يجب أن تُقدم تجارب غامرة ومؤثرة عبر رحلة المستهلك بأكملها، فخلال شهر رمضان، يتجه المستهلكون إلى العالم الرقمي؛ لتلبية ثلاثة احتياجات في مجتمعهم تتمثل في "التواصل والإلهام والتعبير"، وهي المناطق التي تتمتع فيها قطاعات الأعمال بأكبر فرصة لإحداث تأثير.
وبحسب دراسة Nielsen لعام 2022 حول السلوكيات الإعلامية خلال شهر رمضان ، فإن سناب شات هو التطبيق الأكثر استخدامًا في أي وقت من اليوم خلال رمضان في المملكة العربية السعودية؛ وذلك لتمكين مستخدميه من القيام بكل شيء على منصة واحدة، من الدردشة والخرائط إلى اكتشاف أماكن جديدة، ومشاهدة المحتوى الرمضاني المميز، ومشاركة اللحظات الهامة مع العائلة والأصدقاء.
ومقارنة بالمنصات الاجتماعية الأخرى، تصل نسب استخدام التطبيق وقت السحور إلى 60%، و67% في الفترة الصباحية، ويرتفع إلى 72% بمنتصف النهار، و69% لما بعد العصر، و67% وقت الإفطار، و69% خلال الفترة المسائية. ولزيادة تأثير نمو قطاعات الأعمال المختلفة في رمضان، فإن متوسط تفاعل مستخدمو ومستخدمات التطبيق مع عدسات سناب يتجاوز 220 مليون مرة يوميًا في السعودية، فيما يؤكد 89% من المستخدمين أنها المنصة التي يشاركون من خلالها أهم لحظاتهم واحتفالاتهم، إلا أن المعلومة الأبرز لقطاعات الأعمال هو أن متوسط عدد مشاهدات القصص يوميًا على سناب شات في السعودية يصل إلى 10 مليارات مشاهدة تقريبًا.
وللاستفادة من نمو مبيعات قطاعات الأعمال وتقديم تجارب رمضانية مختلفة كُليًا، فـ 89% من المستخدمين يقولون إن عدسات سناب شات للواقع المعزز والفلاتر تجعل الاحتفالات محفوظة في الذاكرة بشكل أكبر، و87% يؤكدون أن تجربة عدسات التسوق جعلتهم أكثر ميلًا لشراء المنتجات للاحتفال.
وأشار 98% من مستخدمي ومستخدمات سناب إلى أن الواقع المعزز يجعل الاحتفالات أفضل، فيما يرى 89% أن عدسات سناب شات للواقع المُعزز والفلاتر تجعل الاحتفالات أسهل للمشاركة بشكل أكبر، و90% يقولوا إنها تُضفي على احتفالاتهم متعة مقارنة بما يُمكنهم فعله في التطبيقات الأخرى.
سناب شات هو المكان الأنسب لقطاعات الأعمال للوصول إلى جمهورها بشكل ملحوظ، والذي نجح في توفير تجارب ممتعة ومؤثرة طوال رحلة المستهلك/ المستهلكة، لذلك يُنظر إليه باعتباره مصدر إلهام رئيسي للحصول على المعلومات الموثوقة عن منتجات التجميل والعناية الشخصية خلال رحلة تخطيط الشراء.
وبحسب دراسة من Ipsos لعام 2022 بعنوان Ramadan Reimagining ، بتكليف من شركة سناب، فإن 63% من مستخدمي سناب شات الذين يشترون منتجات التجميل في رمضان يشترون المنتجات في الأساس للاستخدامات اليومية والعناية الشخصية خلال رمضان.
ويهتم مستهلكو ومستهلكات المنتجات التجميلية والعناية الشخصية خلال الشهر الفضيل بعمليات الشراء، وهو ما أكدته الدراسة السابقة، والتي أشارت إلى أن 50% تقريبًا من مستخدمي سناب شات من الجنسين يخططون لعمليات الشراء الخاصة بهم قبل بداية الشهر بأسبوع على الأقل، وهم ما يبرر إلهام التطبيق فيما يتعلق بالمنتجات، فـ 60% من مشتريات منتجات الجمال والعناية الشخصية تتم في المتجر، مقارنة بـ 39% ممن يتسوقون عبر الإنترنت.
ووفقًا لدراسة Ipsos السابقة، يميل المستهلكون الباحثون عن الشراء إلى منصات التواصل الاجتماعي؛ للحصول على الإلهام والتعرف على أحدث الصيحات، ومقارنة بجميع المنصات الأخرى، يُعد سناب شات واحدًا من المصدرين الرئيسيين للتفاعل والحصول على المعلومات الموثوقة، وذكر النتائج أنه عند شراء الملابس والكماليات يتم التخطيط لثلاثة أرباع عمليات الشراء قبل أسبوع على الأقل، مما يجعل التفاعل مع المستهلكين مبكرًا أمرًا ضروريًا.
وتُعد الملابس والكماليات منتجات شخصية يتم شراؤها بشكل رئيسي للاستعمال اليومي أو العناية بالنفس، فنحو ٢٥٪ من المتسوقين يشترون الملابس كهدايا أو للتبرعات، وعندما يُقرر المستهلكون السعوديون شراؤها في رمضان، فمن المرجح أن يجروا عملية الشراء عبر الإنترنت أو المتجر بشكل متساو.
وعند الحديث عن هذا القطاع، يبرز السؤال التالي : ما الذي يهتم به مستهلكو ومستهلكات توصيل الطعام خلال الشهر الفضيل؟
70% من المتسوقين عبر طلبات توصيل الطعام تكون طلباتهم للاستهلاك اليومي، فيما يتم طلب حوالي 30% منها كنوع من العناية بالذات، وتتم معظم طلبات التوصيل عبر الإنترنت، ولكن 3 من كل 10 عمليات شراء ما تزال تُستلم في المتاجر أو المطاعم في رمضان.
وفيما يتعلق بإعلانات توصيل الطلبات في الشهر الكريم، فإن الإعلانات على سناب شات تُعد أكثر تفاعلًا وذات مصداقية أعلى وتوفر إلهامًا أكبر للشراء، مقارنة بجميع المنصات الأخرى، ولهذا السبب يشعر مستخدميها بأنهم أكثر استعدادًا لطلب الطعام بعد مشاهدة الإعلانات على منصتها.
تُشير دراسة Ipsos السابقة أن المواد الاستهلاكية مثل البضائع اليومية، تتمتع بمعدل استهلاك عال في شهر رمضان، فمعظم التخطيط لشراء هذه المنتجات يتم قبل أسبوع من الشراء، فيما يقوم 7 من كل 10 بالشراء في اليوم ذاته، وما يزال 85% من مشتريات البقالة تتم في المتاجر الفعلية، كما أن سناب يُعد المصدر الأول لكل ما هو جديد في قطاع البقالات، وتُخصص ثلاثة أرباع مشتريات المنتجات اليومية خلال رمضان للاستهلاك اليومي.
في وقت يرغب فيه المستهلكون والمستهلكات تزيين بيوتهم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، فإن معظمهم يُخططون للمشتريات قبل إعلان رؤية هلاله، مع بدء 56% منهم بالتخطيط قبل شهر على الأقل، ويُعد الدافع الرئيسي وراء شراء الأثاث والديكور في الشهر الكريم لاستخدام اليومي، ولكن أكثر من 60% المتسوقين يشترون هذه المنتجات لإهداء الأصدقاء والأهل والعناية بالذات. وبالنسبة لطريقة عمليات الشراء، فإن المستهلكون والمستهلكات أكثر بـ 2X للقيام بعملية الشراء في المتجر مقارنة بالشراء عبر الإنترنت.
مع ازدياد اعتماد المستهلكين والمستهلكات على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على الإلهام، فإن الإعلانات على سناب شات أكثر تفاعلًا مقارنة بالمنصات الأخرى، وهو ما يجعل إعلاناتها أكثر جاذبية لدى المستخدمين والمستخدمات في المملكة العربية السعودية، فمعظم متسوقي هذه السلع يخططون لعملية الشراء قبل رمضان. ويبدأ 50% منهم بالتخطيط بذلك قبل شهر، وهذا ما يجعل بدء التفاعل مع المستهلكين مُبكرًا أمرًا ضروريًا. كما يميل مستهلكو ومستهلكات المنتجات والسلع الفاخرة لشرائها عبر الإنترنت أو المتجر بشكل متساوٍ، لذا فكلتاهما نقاط مهمة يجب تفعيلها.
يبحث المستهلكون من الرجال والنساء دومًا على الإلهام؛ لمواكبة أحدث الطرازات والمنتجات، ويُعد سناب شات - بالنسبة للسعوديين- المنصة الأولى للحصول على الإلهام للشراء، مقارنة بالمنصات الأخرى ( 43% عبر سناب شات مقارنة بـ 35% للمنصات الأخرى في المتوسط).
وبالنسبة لتخطيط عمليات الشراء، فإن معظم المتسوقين يبدؤون بالتخطيط لاكتناز منتجات التكنولوجيا قبل حلول شهر رمضان، وقد أشار أكثر من 40% بأنهم يبدؤون التخطيط قبلها بأكثر من شهر. ويختار 25% (ربع المتسوقين) إهداء ما اشتروه لأصدقائهم أو عائلاتهم، إلا أن معظمهم يشترونها للاستخدام الشخصي واليومي، أو لتدليل الذات بمناسبة الشهر الفضيل. كما يميل مستهلكو ومستهلكات منتجات التكنولوجيا شرائها عبر الإنترنت أو المتجر بشكل متساوٍ.