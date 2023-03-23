رمضان على سناب شات.. تفاعُل أكثر ونُمو أكبر للعلامات التجارية في السعودية

ومقارنة بالمنصات الاجتماعية الأخرى، تصل نسب استخدام التطبيق وقت السحور إلى 60%، و67% في الفترة الصباحية، ويرتفع إلى 72% بمنتصف النهار، و69% لما بعد العصر، و67% وقت الإفطار، و69% خلال الفترة المسائية. ولزيادة تأثير نمو قطاعات الأعمال المختلفة في رمضان، فإن متوسط تفاعل مستخدمو ومستخدمات التطبيق مع عدسات سناب يتجاوز 220 مليون مرة يوميًا في السعودية، فيما يؤكد 89% من المستخدمين أنها المنصة التي يشاركون من خلالها أهم لحظاتهم واحتفالاتهم، إلا أن المعلومة الأبرز لقطاعات الأعمال هو أن متوسط عدد مشاهدات القصص يوميًا على سناب شات في السعودية يصل إلى 10 مليارات مشاهدة تقريبًا.