"ابن حثلين": إيقاف الإيجار في النسخة التاسعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حتى توثيق الإبل بشرائح "النادي"

وتفصيلاً، قال "ابن حثلين" عبر حسابه في منصة إكس: "إخواني ملّاك الإبل المشاركين في ‎مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ إشارة إلى أهمية ضبط عملية الإيجار ومعرفة آلية انتقال الإبل المؤجرة من مالكها الأصلي إلى المالك المؤجر له، وضمان الإيجار بشكل نظامي وصحيح؛ نفيدكم بإيقاف الإيجار في هذه النسخة".