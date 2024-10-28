"ابن حثلين": إيقاف الإيجار في النسخة التاسعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حتى توثيق الإبل بشرائح "النادي"

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، عن إيقاف الإيجار في النسخة التاسعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حتى توثيق الإبل بشرائح النادي.
وتفصيلاً، قال "ابن حثلين" عبر حسابه في منصة إكس: "إخواني ملّاك الإبل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ إشارة إلى أهمية ضبط عملية الإيجار ومعرفة آلية انتقال الإبل المؤجرة من مالكها الأصلي إلى المالك المؤجر له، وضمان الإيجار بشكل نظامي وصحيح؛ نفيدكم بإيقاف الإيجار في هذه النسخة".
وأوضح "ابن حثلين" أن الإيقاف يستمر حتى اكتمال مشروع توثيق الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بشرائح النادي لإثبات الملكية، والعمل على ضبط الآلية بشكل متكامل للوصول لأهداف النادي من فكرة الإيجار.