رعاية بلاتينية تؤكد ريادتها في التحول الصحي بوبا للرعاية المتكاملة تشارك في ملتقى الصحة العالمي 2025 بالرياض

رؤيتنا تتجاوز تقديم الخدمة إلى تمكين الأفراد من عيش حياة أكثر صحة واطمئنانًا ضمن بيئة رقمية مترابطة ومستدامة.» وتجسّد هذه المشاركة رؤية بوبا للرعاية المتكاملة في إعادة صياغة مستقبل الرعاية الصحية في المملكة، عبر تمكين التحول الرقمي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ مكانتها كأحد الرواد الإقليميين في الابتكار الصحي، والداعمين لمسيرة التنمية الصحية المتكاملة تحت مظلة رؤية 2030.