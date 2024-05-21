لرفع مستوى السلامة بالطرق المؤدية إلى "المشاعر".. الانتهاء من صيانة طريق الأمير محمد بن سلمان

ويُعد طريق الأمير محمد بن سلمان، أحد أضخم مشاريع الطرق السريعة في المملكة، وأحد أهم الطرق السريعة في المنطقة التي تخدم ضيوف الرحمن، حيث يمتد على مسافة تقدر بنحو 70 كم، ويتكوّن من 5 مسارات، كما تم تنفيذ عديدٍ من العوامل التي تسهم في سلامة ضيوف الرحمن على الطريق؛ مثل الحواجز الجانبية، والعلامات الأرضية، واللوحات الإرشادية، كما يتميّز الطريق بمجسم المصحف الذي يعد أحد أهم معالم الطريق.