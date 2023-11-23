تعيين "المهندس ناجي التميمي" رئيسًا تنفيذيًا لـ"هيئة التأمين"

وكان "التميمي" عضوًا في مجلس إدارة شركة "أيون هيويت" السعودية، ورئيسًا تنفيذيًا للشركة، كما تولى مهام تأسيس فرع شركة "آر إف أي بي" البريطانية في المملكة، وعمل سابقًا ضمن فريق تأسيس "شركة ملاذ" للتأمين، إضافة إلى عمله سابقًا في شركة "التعاونية" للتأمين.