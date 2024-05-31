سفارة المملكة في رومانيا تشارك بمعرض الكتاب في بوخارست "Bookfest2024"

شاركت سفارة المملكة في رومانيا في معرض الكتاب في بوخارست Bookfest2024، من خلال إقامة جناح يستعرض التنوع الثقافي والتاريخي الذي تزخر به المملكة.
وقد زار الجناح وزير الثقافة الرومانية، وعدد من المسؤولين الرومانيين، وأساتذة جامعات، ومفكرون، وإعلاميون، وكُتاب، وقد أبدى الجميع إعجابهم بالمعروضات والثقافة السعودية والنهضة التي وصلت لها المملكة في مختلف المجالات.
وفي السياق، استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى رومانيا، وزيرة الثقافة الرومانية رالوكا توركان، بمقر جناح المملكة، وقد شرح السفير للوزيرة ما تزخر به المملكة من آثار وتراث وتنوع ثقافي كبير يواكبه تطور حضاري وفكري وعلمي؛ وهو ما تتميز به المملكة، وأوضح السفير للوزيرة التطور والنهضة في ظل رؤية 2030.
كما استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى رومانيا وزير الثقافة في جمهورية مولدوفا سيرجيو برودان (مولدوفا ضيف الشرف في المعرض)، بمقر جناح المملكة المٌشارك في معرض الكتاب 2024 في بوخارست، وقدم السفير شرحًا موجزًا عما تزخر به المملكة من المواقع الأثرية والتاريخية المسجلة اليونسكو، موضحًا له ما تمر به المملكة من تطور وازدهار مستمر ونظرة مستقبلية واعدة في ظل رؤية المملكة 2030.