سفارة المملكة في رومانيا تشارك بمعرض الكتاب في بوخارست "Bookfest2024"

كما استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى رومانيا وزير الثقافة في جمهورية مولدوفا سيرجيو برودان (مولدوفا ضيف الشرف في المعرض)، بمقر جناح المملكة المٌشارك في معرض الكتاب 2024 في بوخارست، وقدم السفير شرحًا موجزًا عما تزخر به المملكة من المواقع الأثرية والتاريخية المسجلة اليونسكو، موضحًا له ما تمر به المملكة من تطور وازدهار مستمر ونظرة مستقبلية واعدة في ظل رؤية المملكة 2030.