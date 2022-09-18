سفارة المملكة باليابان تحذر السعوديين هناك من "إعصار تايفون"

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من الساحل الجنوبي لجزيرة كيوشو ظهر اليوم الأحد، وبعد ذلك سيتغير اتجاهه نحو الشمال الشرقي باتجاه جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية. حتى الآن تصل سرعة الرياح في محافظة كاغوشيما إلى 42 مترًا في الثانية. كما يحذر الخبراء من أن ارتفاع الأمواج في البحر يمكن أن يصل إلى 14 مترًا.