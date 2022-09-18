سفارة المملكة باليابان تحذر السعوديين هناك من "إعصار تايفون"

حذرت سفارة المملكة باليابان اليوم رعاياها من مرور إعصار تايفون 14 Super Typhoon Nan Madol، حيث أهابت بالمواطنين السعوديين هناك بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.
وقالت السفارة: للطوارئ الرجاء الاتصال على:+81 90 5583 3862 .
وكانت قد رفعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية درجة التحذير من إعصار "نانمادول" القوي، إلى المستوى الرابع من بين خمسة مستويات تهديد محتملة، مما يعني التوصية بالإخلاء إلى مكان آمن، طالما لا يزال مثل هذا الإجراء ممكنًا
وأفادت قناة "NHK" بأنه صدرت أوامر لحوالي 2,5 مليون شخص في جنوب غرب اليابان بالإجلاء من منازلهم مع اقتراب الإعصار.
ويلي هذا التحذير المستوى الخامس والأعلى الذي يعني الحاجة إلى إنقاذ الحياة بسبب تهديد مباشر. وتم الإعلان عن هذا المستوى من الخطر لما يقرب من 68000 شخص يعيشون في مدينتي إيدزومي ونيسينو وموتي في محافظة كاغوشيما بجزيرة كيوشو.
ومساء أمس السبت وفق روسيا اليوم أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا خاصًا من خطر الرياح العاتية والأمواج العالية لمحافظة كاغوشيما، فيما يتعلق بمرور إعصار نانمادول.
ويقع الإعصار حاليًا في جنوب جزيرة كيوشو ويتحرك باتجاه الشمال الغربي. وتبلغ سرعة الرياح في مركزه 50 مترًا في الثانية.
ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من الساحل الجنوبي لجزيرة كيوشو ظهر اليوم الأحد، وبعد ذلك سيتغير اتجاهه نحو الشمال الشرقي باتجاه جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية. حتى الآن تصل سرعة الرياح في محافظة كاغوشيما إلى 42 مترًا في الثانية. كما يحذر الخبراء من أن ارتفاع الأمواج في البحر يمكن أن يصل إلى 14 مترًا.
ومن المتوقع أن تهطل في كيوشو في غضون 24 ساعة أمطار تصل إلى 600 ملم. يحذر خبراء الأرصاد الجوية من خطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.
وبهذا الصدد تم إلغاء 510 رحلات جوية في مناطق الإعصار، وتوقفت حركة العبارات بين الجزر، وحركة القطارات فائقة السرعة في بعض المناطق. وقد بقي أكثر من 22 ألف منزل في منطقة الإعصار بدون كهرباء.