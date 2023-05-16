بالصور.. نائب أمير منطقة الرياض يفتتح حفل "الخريج والوظيفة" الـ27 بمعهد الإدارة و"سبق" ترعاه إعلاميًّا

وألقى مدير عام معهد الإدارة العامة كلمةً ثمّن فيها رعاية سمو نائب أمير منطقة الرياض للفعاليات، التي تأتي انطلاقًا من اهتمام سموه بدعم المعهد ومنسوبيه، تكريمًا لجهودهم، وحافزًا لهم لمضاعفة الجهد والعطاء، وامتدادًا للدعم السخي لحكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، وقال السجان: "تولي الدولة الرشيدة -رعاها الله- اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات الإنسان السعودي باعتباره محور التنمية والتطوير في هذه البلاد الكريمة، التي تحرص على إعداد وتأهيل كوادرها البشرية من الشباب والشابات، وتدفع بهم في سوق العمل، والارتقاء بأدائه ومخرجاته؛ للمساهمة في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030".