بالصور.. نائب أمير منطقة الرياض يفتتح حفل "الخريج والوظيفة" الـ27 بمعهد الإدارة و"سبق" ترعاه إعلاميًّا

افتتح سمو نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، مساء أمس الاثنين حفل فعاليات الخريج والوظيفة الـ(27) للعام التدريبي 1444هـ- 2023م، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالرياض خلال الفترة من 25- 28 شوال 1444هـ الموافق من 15- 18 مايو 2023م، برعاية إعلامية من صحيفة "سبق" الإلكترونية، وبحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة من المسؤولين في القطاعين العام والخاص؛ وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر جامعة الأميرة نورة بالرياض.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل وزيرُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدد من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وبُدِئ الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم، ثم مسيرة الخريجين والخريجات.
وألقى مدير عام معهد الإدارة العامة كلمةً ثمّن فيها رعاية سمو نائب أمير منطقة الرياض للفعاليات، التي تأتي انطلاقًا من اهتمام سموه بدعم المعهد ومنسوبيه، تكريمًا لجهودهم، وحافزًا لهم لمضاعفة الجهد والعطاء، وامتدادًا للدعم السخي لحكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، وقال السجان: "تولي الدولة الرشيدة -رعاها الله- اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات الإنسان السعودي باعتباره محور التنمية والتطوير في هذه البلاد الكريمة، التي تحرص على إعداد وتأهيل كوادرها البشرية من الشباب والشابات، وتدفع بهم في سوق العمل، والارتقاء بأدائه ومخرجاته؛ للمساهمة في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030".
ثم ألقيت كلمة الخريجين والخريجات، وعُرِض فيلم أُعِد بهذه المناسبة.
عقب ذلك دشن سمو راعي الحفل معرض التوظيف المصاحب للمناسبة، ثم تم تسليم جائزة المعهد لرئاسة الحرس الملكي الفائز بالمركز الأول كأكثر جهة وَظّفت خريجي المعهد، بعدها تم تكريم رعاة المناسبة، والتُقطت الصور التذكارية.
وفي ختام الحفل تَسلم سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن هدية تذكارية بهذه المناسبة.
الجدير بالذكر أن المعهد ينظم -إلى جانب حفل الافتتاح- لقاءً مصاحبًا يستضيف خلاله عددًا من المسؤولين في القطاعين العام والخاص من أصحاب الخبرات والتجارب المميزة، لإلقاء الضوء على متطلبات سوق العمل من الكفاءات والكوادر المؤهلة، وسبل النجاح في العمل، وكذلك استعراض التجارب المميزة لأولئك المسؤولين، وأهم الدروس المستفادة والنصائح التي يقدمونها للمقبلين على الانخراط في سوق العمل.
كما ينظم المعهد معرضًا للتوظيف يلتقي فيه الدارسون والخريجون والخريجات مع مسؤولي التوظيف في الجهات الحكومية والخاصة المشاركة؛ للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة والتقديم عليها مباشرة، كما ينظم المعهد عددًا من ورش العمل للخريجين والخريجات في أساليب كتابة السيرة الذاتية واجتياز مقابلات التوظيف، وقراءة وتحليل عقود العمل، والتسويق المهني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتميز في بيئة العمل التنافسية، وأهمية الحصول على الشهادات المهنية في التطور الوظيفي.