سماء عرعر تتوهّج فلكيًا.. اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب مكتشف حديثًا

شهدت سماء مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، مساء اليوم، حدثًا فلكيًا لافتًا تمثّل في اقتران القمر بكوكب المريخ، في مشهد مرئي جذّاب لعشّاق الفلك والرصد الفضائي، بالتزامن مع ظهور مذنب C/2025 R2 الذي رُصد كبقعة ضوئية خافتة في السماء.
المذنب، الذي يُعد من المذنبات المكتشفة حديثًا، تم رصده لأول مرة يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر 2025، وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن اكتشافه تم باستخدام أداة مخصصة على متن المسبار الفضائي (SOHO) المعني بمراقبة الشمس، قبل أن تؤكد رصده لاحقًا مجموعات من الفلكيين والهواة حول العالم.
وأشار خليفة إلى أن مثل هذه الظواهر الفلكية النادرة تسهم في تعزيز الوعي والاهتمام بعلوم الفضاء، وتفتح المجال أمام المتابعين والباحثين لرصد الأجرام السماوية ومتابعة حركتها، ما يعكس أهمية الرصد المستمر كأداة لفهم الكون والتفاعل مع تغيراته الظاهرة.