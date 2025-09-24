سماء عرعر تتوهّج فلكيًا.. اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب مكتشف حديثًا

المذنب، الذي يُعد من المذنبات المكتشفة حديثًا، تم رصده لأول مرة يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر 2025، وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن اكتشافه تم باستخدام أداة مخصصة على متن المسبار الفضائي (SOHO) المعني بمراقبة الشمس، قبل أن تؤكد رصده لاحقًا مجموعات من الفلكيين والهواة حول العالم.

