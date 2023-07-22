القيادة تُعزِّي أمير قطر في وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني -رحمه الله-.