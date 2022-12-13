مراكز بحوث عالمية تشيد بجهود المملكة لتعزيز التعاون الدولي بشأن مستقبل المعادن

وأشار التقرير الصادر عن هاتين المؤسستين، إلى أن المملكة، من خلال إجراءات وأدوات متعددة من بينها مؤتمر التعدين الدولي الذي يجري تنظيم نسخته الثانية في يناير القادم؛ تهدف إلى المساهمة في الاستجابة لاحتياجات قطاع التعدين المستقبلية من خلال جمع ذوي العلاقة بالقطاع من ممثلي الحكومات، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، ومقدمي الخدمات، والمُصنعين، في منصة واحدة، ممثلة في المؤتمر؛ للنقاش والتعاون فيما بينهم لرسم خارطة طريق مستقبلية، واضحة ومتسمة بالموثوقية.