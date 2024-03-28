الخبير "العجمي": النزاهة والإخلاص.. أسس إسلامية وأخلاقية لنجاح الفرد والمجتمع

وقال: إذا كان الإنسان يتحلى بالنزاهة والإخلاص في حياته، فإنه لا يكتفي بأداء واجباته فقط، بل يسعى إلى تقديم الأفضل والتميز في كل ما يقوم به. هذا ما يميز الأشخاص النزيهين والمخلصين عن غيرهم، ويجعلهم قدوة للآخرين، ومع ذلك، يجدر بنا أن نعترف بأن هناك أحيانًا قد يقع الإنسان في الخطأ، وقد يتسبب ذلك في فقدان الثقة أو المصداقية.