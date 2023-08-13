"آل الشيخ": ولي العهد ‫عمل بجد وإخلاص لنشر مبادئ الاعتدال والوسطية

ولفت وزير الشؤون الإسلامية في حديث لقناة العربية إلى أن 180 عالمًا من 45 دولة جاؤوا للمشاركة في ملتقى "‫تواصل وتكامل" لرغبتهم الجادة في تغيير المفاهيم الخاطئة التي ألصقت بالإسلام زورًا. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن تجربة المملكة العربية السعودية في مجال نشر الوسطية والاعتدال والتسامح نجحت بشكل كبير جدًّا في فترة وجيزة.