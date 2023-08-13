"آل الشيخ": ولي العهد ‫عمل بجد وإخلاص لنشر مبادئ الاعتدال والوسطية

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، عمل بجد وإخلاص جاد على نشر مبادئ الاعتدال والوسطية، والرجوع إلى منبع القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي هي أساس الرحمة والتعاون بين جميع المسلمين.
أضاف: نعمل الآن -ولله الحمد- على نشر الوسطية والاعتدال، ونبذ العنف والتطرف والغلو، ودفع الإرهاب وشبهه عن بلادنا وبلاد المسلمين، سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- عن أبناء السعودية وعن المسلمين جميعًا خير الجزاء.
ولفت وزير الشؤون الإسلامية في حديث لقناة العربية إلى أن 180 عالمًا من 45 دولة جاؤوا للمشاركة في ملتقى "تواصل وتكامل" لرغبتهم الجادة في تغيير المفاهيم الخاطئة التي ألصقت بالإسلام زورًا. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن تجربة المملكة العربية السعودية في مجال نشر الوسطية والاعتدال والتسامح نجحت بشكل كبير جدًّا في فترة وجيزة.