تجاوبًا مع "سبق".. "الكهرباء" تباشر موقع سقوط الأعمدة بمدينة طلعة التمياط

وقال حساب عناية المشتركين لفواتير الاستهلاك وطلبات الإيصال بالشركة السعودية للكهرباء في رده على محرر "سبق" في موقع "تويتر": "الأخ عويد التومي، نشكر لك اهتمامك، ونشير إلى أن فِرقنا الفنية المختصة تعمل حاليًا على معالجة الأثر الذي نتج من الحالة المطرية".