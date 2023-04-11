محليات

تجاوبًا مع "سبق".. "الكهرباء" تباشر موقع سقوط الأعمدة بمدينة طلعة التمياط

الفِرق الفنية المختصة شرعت فعليًّا في معالجة الأثر الذي نتج من الحالة المطرية
الفِرق المختصة تباشر موقع سقوط الأعمدة بمدينة طلعة التمياط
الفِرق المختصة تباشر موقع سقوط الأعمدة بمدينة طلعة التمياط
عويد التومي
عويد التومي

في تجاوب سريع مع ما نشرته "سبق" عن سقوط أعمدة الكهرباء بمدينة طلعة التمياط من جراء الحالة المطرية والرياح، باشرت الفِرق المختصة بالشركة السعودية للكهرباء الموقع، وجارٍ العمل على إصلاح الأعطال.

وقال حساب عناية المشتركين لفواتير الاستهلاك وطلبات الإيصال بالشركة السعودية للكهرباء في رده على محرر "سبق" في موقع "تويتر": "الأخ عويد التومي، نشكر لك اهتمامك، ونشير إلى أن فِرقنا الفنية المختصة تعمل حاليًا على معالجة الأثر الذي نتج من الحالة المطرية".

وأضاف: "ونؤكد اهتمام السعودية للكهرباء بالمحافظة على موثوقية الخدمة الكهربائية والصحة المهنية والسلامة العامة".

الشركة السعودية للكهرباء
طلعة التمياط

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