تجاوبًا مع "سبق".. "الكهرباء" تباشر موقع سقوط الأعمدة بمدينة طلعة التمياط

في تجاوب سريع مع ما نشرته "سبق" عن سقوط أعمدة الكهرباء بمدينة طلعة التمياط من جراء الحالة المطرية والرياح، باشرت الفِرق المختصة بالشركة السعودية للكهرباء الموقع، وجارٍ العمل على إصلاح الأعطال.
وقال حساب عناية المشتركين لفواتير الاستهلاك وطلبات الإيصال بالشركة السعودية للكهرباء في رده على محرر "سبق" في موقع "تويتر": "الأخ عويد التومي، نشكر لك اهتمامك، ونشير إلى أن فِرقنا الفنية المختصة تعمل حاليًا على معالجة الأثر الذي نتج من الحالة المطرية".
وأضاف: "ونؤكد اهتمام السعودية للكهرباء بالمحافظة على موثوقية الخدمة الكهربائية والصحة المهنية والسلامة العامة".