"إغاثي الملك سلمان" يواصل تنفيذ مشروع "نور السعودية" لمكافحة العمى في المكلا بحضرموت

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، خلال الفترة من 4 وحتى 30 مايو 2024م، بمشاركة 8 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.