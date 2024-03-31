"هدايات قرآنية 21".. "غواية الشيطان ولَهث الكلب" تحذيرات إلهية لمن ينسلخ من آيات الله

بدأ ضيفُ الحلقة "الذكري"، بقوله تعالى، "وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إلى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أو تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ". وضرب الله هذا "المثل" في حال من أخذ من نور الوحي ولم يسعد بالاستمرار به بل نبذه وتركه فتمكّن منه الشيطان فصارت الغواية وصفاً لازماً له للزوم انسلاخه من العلم والعمل به.