الأولى في الحج.. البدء في تجربة نظام ذكي لرصد تساقط الصخور على عقبة الهدا

وأكدت عزمها في توسيع استخدام أحدث التقنيات والمعدات التي تسهم في تحقيق إستراتيجيتها في قطاع الطرق، والتي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف الهيئة إلى رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة لمستوى عالمي سادس، وتقليل عدد الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.