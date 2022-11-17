"الفالح" عن مشروع "إس-أويل" بكوريا الجنوبية: الشركة بين الأفضل أداء وتنافسية في العالم

ويعمل مرفق التكسير البخاري على معالجة المنتجات الثانوية الناتجة من معالجة الخام، بما في ذلك النافتا والغاز الخارج من المصفاة، لإنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين والمواد الكيميائية الأخرى، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في العام المقبل، ويكتمل بحلول عام 2026.