"الفالح" عن مشروع "إس-أويل" بكوريا الجنوبية: الشركة بين الأفضل أداء وتنافسية في العالم

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن مشروع أرامكو في كوريا الجنوبية يأتي متوافقًا مع توجهات رؤية المملكة 2030 التي تتضمن تحوّل السعودية من استخدام إنتاجها من النفط والغاز إلى مواد مستدامة وبتروكيماوية خضراء.
وأشار إلى أن شركة "إس-أويل"، التي بدأت منذ التسعينيات تُعتبر من أهم استثمارات "أرامكو" خارج المملكة، وأصبحت الشركة من الأفضل أداء وتنافسية في العالم وليس على مستوى آسيا فقط، كما أنها تعدّ مثالاً لنجاح الشراكة بين البلدين.
ولفت إلى أن المشروع الذي تتراوح قيمته ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار سيتضمن صناعات متقدمة للبتروكيماويات وخفض للكربون.
يشار إلى أن شركة "إس-أويل" لتكرير النفط أعلنت اليوم الخميس عن مشروع لبناء مصنع للبتروكيماويات بقيمة 9 تريليونات وون في مدينة أولسان بكوريا الجنوبية، لتتحول إس-أويل من شركة تركز على تكرير النفط فقط إلى شركة تعمل في البتروكيماويات أيضًا.
ويهدف مشروع شاهين الذي تنفذه شركة إس-أويل، التابعة لشركة أرامكو السعودية، إلى إنشاء مرفق التكسير البخاري والمنشآت البتروكيماوية في مجمع إس-أويل في مدينة أولسان، على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب شرق سيئول.
ويعمل مرفق التكسير البخاري على معالجة المنتجات الثانوية الناتجة من معالجة الخام، بما في ذلك النافتا والغاز الخارج من المصفاة، لإنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين والمواد الكيميائية الأخرى، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في العام المقبل، ويكتمل بحلول عام 2026.
ويعتبر المشروع أكبر مشروع استثماري أجنبي كمشروع منفرد في كوريا.