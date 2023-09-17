"إدمان الإمفيتامين يقود حديثي السن للزهايمر".. دراسة لجامعة "المؤسس" تخالف المعتاد

وبيَّنت "الرفيعة"، أن النتائج المخبرية أظهرت ارتفاع مستويات البروتينات الثلاثة في الدم لدى الأشخاص المدمنين عن المستوى الطبيعي لدى مقارنتهم بالأشخاص الأصحاء، كما هو الحال في مرضى الزهايمر، مشيرة إلى أن هذه التغييرات في المؤشرات الحيوية الالتهابية قد تكون مرتبطة ببداية مرض الزهايمر في سن مبكرة لدى مدمني مخدرات الإمفيتامين، مؤكدة أن نتائج الدراسة أثبتت أن إدمان الإمفيتامين في سن مبكرة قد يسبّب مشكلات جسدية وعقلية حادة، بما في ذلك ارتفاع علامات الالتهاب المتسببة في مرض الزهايمر الذي يعد أحد الاضطرابات العصبية الأكثر شيوعًا.