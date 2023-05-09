بالصور.. جامعة سطام تدشن ملتقى البحث والتطوير والابتكار

نظمت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، اليوم، ملتقى الجامعة للبحث والتطوير والابتكار، تحت عنوان "تطلعات وأولويات وطنية لتنافسية وريادة عالمية، برعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.
ويهدف الملتقى الذي أقيم على مسرح الجامعة الرئيسي بمحافظة الخرج، إلى إثراء ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار وتشجيعها وزيادة إنتاجها بما يحقق النمو الاقتصادي والازدهار الوطني.
وتضمن الملتقى جلسة حوارية حول البحث والتطوير في الجامعات ودوره في تحقيق التطلعات والأولويات الوطنية قدّمها المدير التنفيذي للعمليات بهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور رامي بن خليل نيازي، وورشتي عمل بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين؛ لمناقشة أبرز الممكنات وأهم التحديات ذات العلاقة لتحقيق التطلعات الوطنية في قطاع البحث والتطوير والابتكار، الأولى بعنوان حقوق الملكية الفكرية في الجامعات قدّمها المدير التنفيذي للسياسات والتشريعات بالهيئة السعودية للملكية الفكرية سعد بن ناصر العاصم، والثانية بعنوان التحول الناجح لاستراتيجيات إدارة نقل التقنية لتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، قدّمها مدير مركز البحث والتطوير بجامعة الأمير سطام الدكتور ثامر بن سليمان المنيف، كما شهد الملتقى تكريم الفائزين بجوائز البحث والابتكار.
وعلى هامش الملتقى، دشن رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي المرحلة الأولى لمختبر البحث والتطوير والابتكار، والذي تم تجهيزه بأحدث الوسائل والخدمات، والتي تتواكب مع طموحات وتطلعات قطاع البحث والتطوير والابتكار؛ لتعزيز الاقتصاد المعرفي بالمملكة.
يأتي ذلك إيمانًا من الجامعة بدورها المحوري في دعم قطاع البحث والتطوير والابتكار ونشر ثقافته، في ظل ما تعيشه المملكة اليوم من تطورات علمية وتقنية، وتطلعات وأولويات وطنية طموحة في تطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة.