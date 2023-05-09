بالصور.. جامعة سطام تدشن ملتقى البحث والتطوير والابتكار

وتضمن الملتقى جلسة حوارية حول البحث والتطوير في الجامعات ودوره في تحقيق التطلعات والأولويات الوطنية قدّمها المدير التنفيذي للعمليات بهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور رامي بن خليل نيازي، وورشتي عمل بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين؛ لمناقشة أبرز الممكنات وأهم التحديات ذات العلاقة لتحقيق التطلعات الوطنية في قطاع البحث والتطوير والابتكار، الأولى بعنوان حقوق الملكية الفكرية في الجامعات قدّمها المدير التنفيذي للسياسات والتشريعات بالهيئة السعودية للملكية الفكرية سعد بن ناصر العاصم، والثانية بعنوان التحول الناجح لاستراتيجيات إدارة نقل التقنية لتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، قدّمها مدير مركز البحث والتطوير بجامعة الأمير سطام الدكتور ثامر بن سليمان المنيف، كما شهد الملتقى تكريم الفائزين بجوائز البحث والابتكار.