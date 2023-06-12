خلال أسبوع.. "مسام" ينزع 1.339 لغمًا في اليمن

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2023م، من انتزاع 1.339 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و67 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.259 ذخيرة غير منفجرة، و4 عبوات ناسفة.