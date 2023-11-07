مؤشرات الإنفاق السعودي.. إليك ما يكشفه التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية

ومقارنة مع الفترة نفسها للعام المالي السابق 2022، فقد ارتفعت المصروفات بزيادة قدرها 12%، فيما انخفض العجز من 149.541 مليار ريال إلى نحو 44 مليار ريال تقريبًا، وهو مؤشر إيجابي للغاية على انخفاض العجز مقارنة بالعام السابق.