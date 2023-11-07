مؤشرات الإنفاق السعودي.. إليك ما يكشفه التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية

كشف التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية العامة للمملكة من السنة المالية 2023 عن عدد من المؤشرات المهمة لأداء الاقتصاد السعودي، في ظل تحديات اقتصادية جمة يواجهها العالم، ولاسيما منطقة الشرق الأوسط.
وتضمَّن التقرير نظرة عامة على الاقتصاد العالمي في ضوء التقلبات والفائدة المرتفعة، وأبرز السيناريوهات الاقتصادية، والتحديات والتوقعات المستقبلية. ويشير نشر التقرير الربعي بصفة دورية إلى التزام الحكومة السعودية بالشفافية والإفصاح المالي، بصفته عاملاً رئيسيًّا، يتسق مع رؤية السعودية 2030 وأهدافها.
ووفقًا للتقرير الذي أعدته وزارة المالية، فقد بلغت إيرادات الربع الثالث 258.539 مليار ريال، فيما وصلت المصروفات إلى 294.311 مليار؛ وهو ما أحدث عجزًا بقيمة 35.722 مليار ريال.
وفي المجمل بلغت الإيرادات العامة منذ بداية العام المالي حتى الربع الثالث 854.306 مليار ريال، بينما قدرت المصروفات بنحو 898.257 مليار ريال، بعجز وصل إلى 43.951 مليار ريال.
ومقارنة مع الفترة نفسها للعام المالي السابق 2022، فقد ارتفعت المصروفات بزيادة قدرها 12%، فيما انخفض العجز من 149.541 مليار ريال إلى نحو 44 مليار ريال تقريبًا، وهو مؤشر إيجابي للغاية على انخفاض العجز مقارنة بالعام السابق.
وتُظهر الإحصائيات ارتفاع مشتريات الحكومة من السلع والخدمات في الربع الثالث من 2023؛ فقد بلغت 71.727 مليار ريال، بنسبة زيادة وصلت إلى 34% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق التي وصلت 53.475 مليار ريال.
وارتفع البند المشار إليه أعلاه في المجمل منذ بداية العام حتى الربع الثالث بقيمة 187.890 مليار ريال، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، التي بلغت 150.625 مليار ريال بنسبة تغير قدرت بـ25% زيادة.
ويعرف التقرير مصطلح استخدام السلع والخدمات بأنه القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية، أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحًا منها صافي التغيير في المخزونات من تلك السلع والخدمات.
ويمثل ارتفاع تلك المشتريات بهذه النسب دفعة كبيرة للاقتصاد، وعاملاً مهمًّا في تحفيز القطاع الخاص، وزيادة النمو الاقتصادي.
وحظيت القطاعات المهمة بنسب إنفاق متوازنة، تحقق أهداف الدولة، وميزانيتها العامة.. فقد بلغ الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم 151.860 مليار ريال، وجاءت نسبة المنصرف 80% من إجمالي ميزانية معتمد يبلغ 189.011 مليار ريال تُصرف على تطوير التعليم.
بينما بلغ المصروف على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 185.384 مليار ريال بنسبة 98% من إجمالي ميزانية بلغ 1189.343 مليار ريال.
وبلغ الإنفاق العسكري 173.538 مليار ريال من إجمالي مخصصات 259.249 مليار ريال بنسبة 67%.