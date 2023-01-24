"البنك المركزي": انتهاء المرحلة الثانية لتدريب 106 مختصين بالتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الأستاذ عادل القليش، عن شكره وتقديره للمشاركين من كل الجهات المعنية؛ لإكمالهم البرنامج التدريبي، وعلى مشاركتهم الفاعلة والتزامهم بهذا البرنامج؛ متمنيًا أن يحقق البرنامجُ الأهدافَ المرجوة منه، ومؤكدًا أن استمرار مثل هذه البرامج سيساهم في تطوير آليات العمل في الجهات، ويرفع من قدرات المختصين لديها في مكافحة الجريمة؛ وهو ما يؤكد التزام المملكة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن.