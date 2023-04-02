بنك الرياض والمركز الوطني للمسؤولية والدراسات يُطلقان مبادرة "تحدي الابتكار"

وسيتم استضافة الشباب من أصحاب الشغف مع المتخصصين والخبراء تحت سقف واحد؛ لخلق أجواء من التفاعل والعصف الذهني، وتحفيز المشاركين على ابتكار وتوليد أفكار ريادية متميزة، وقابلة للتنفيذ، أو التطوير في أحد المجالات المحددة سابقًا، وتجويدها، وترشيح مجموعة منها من خلال لجنة تحكيم، وربط المشاريع المتأهلة مع المستثمرين أو الجهات التمويلية، بالتعاون مع منشآت ومجموعة من المستشارين والقيادات في المجالات المستهدفة، وفتح باب التسجيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المؤثرة في المجالات المستهدفة، وحصر المستفيدين لحضور برامج المبادرة، وبثها بشكل مباشر عبر وسائل البث المتعددة؛ للوصول إلى أكبر عدد ممكن.