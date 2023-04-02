بنك الرياض والمركز الوطني للمسؤولية والدراسات يُطلقان مبادرة "تحدي الابتكار"

بالشراكة مع برنامج بنك الرياض للمسؤولية الاجتماعية "بكرة"، يطلق المركز الوطني للمسؤولية والدراسات مبادرة "تحدي الابتكار".
وتهدف المبادرة إلى توليد المشاريع، وتحفيز الابتكار لدى الشباب والشابات، وخلق جيل رائد في الابتكار حول المجالات الآتية: (التقنية والبرمجيات – الأمن السيبراني – التحول الرقمي)؛ إذ ركزت رؤية السعودية 2030 على أهمية قطاع الابتكار والمعرفة كمحرك رئيسي للنهوض بالتنمية الاقتصادية، وتهيئة الكوادر الشابة التي تملك الشغف والابتكار؛ للدخول في مجال الأعمال بمفهومه الشامل، الذي يُصنِّف المبتكرين وفقًا لما يُقدِّمونه من أفكار متميزة وإبداعية، تساعد في نشأة وابتكار مشاريع جديدة، أو تطوير مشاريع قائمة.. وسيتم العمل عليها من خلال 4 مسارات للمبادرة، هي (توليد المشاريع – استشارات فردية – عرض المشاريع وتجويدها – لقاء المستثمرين أو الممولين).
وستنطلق المبادرة بداية شهر مايو 2023م، وتستمر لمدة 4 أشهر، ويقدمها عدد من المختصين والخبراء في هذه المجالات.
وسيتم استضافة الشباب من أصحاب الشغف مع المتخصصين والخبراء تحت سقف واحد؛ لخلق أجواء من التفاعل والعصف الذهني، وتحفيز المشاركين على ابتكار وتوليد أفكار ريادية متميزة، وقابلة للتنفيذ، أو التطوير في أحد المجالات المحددة سابقًا، وتجويدها، وترشيح مجموعة منها من خلال لجنة تحكيم، وربط المشاريع المتأهلة مع المستثمرين أو الجهات التمويلية، بالتعاون مع منشآت ومجموعة من المستشارين والقيادات في المجالات المستهدفة، وفتح باب التسجيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المؤثرة في المجالات المستهدفة، وحصر المستفيدين لحضور برامج المبادرة، وبثها بشكل مباشر عبر وسائل البث المتعددة؛ للوصول إلى أكبر عدد ممكن.
ويأتي دعم وشراكة برنامج بنك الرياض للمسؤولية الاجتماعية "بكرة" ضمن استراتيجية البنك في المسؤولية الاجتماعية، التي تهدف إلى مواكبة رؤية 2030، وتقديم ممارسات ذات قيم ومزايا، تخدم أهداف الرؤية، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إيمانًا بأهمية تمكين المجتمع بفئاته كافة في مجال المعرفة والابتكار، وجعلها ثقافة للجميع، تواكب هذا التحول القائم على جميع المستويات في مملكتنا الحبيبة.