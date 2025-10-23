طقس نهاية الأسبوع .. الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة على مكة المكرمة والمدينة المنورة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية تتحول مساءً شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي, وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.