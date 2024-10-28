"السعدون العقارية" تطرح 8 فرص عقارية بمواقع إستراتيجية بمزاد "نسائم المدينة" الإلكتروني

وقالت الشركة: يطرح المزاد 8 أصول عقارية تقع في مواقع إستراتيجية بأرقى أحياء المدينة المنوّرة، ويشمل العقار الأول أرضاً بمساحة 6520 متراً مربعاً، بينما يشمل العقار الثاني فيلا بمساحة 250.5 متر مربع، والثالث أرضاً زراعية بمساحة 54,675 متراً مربعاً، أما العقار الرابع فهو أرضٌ عليها حكرٌ بمساحة 337.5 متر مربع، في حين تبلغ مساحة العقار الخامس 733.12 متر مربع، والسادس شقة بمساحة 241.11 متر مربع، ويتضمن العقار السابع عمارة بمساحة 480 متراً مربعاً، والثامن عمارة أخرى بمساحة 506 أمتار مربعة.