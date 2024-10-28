"السعدون العقارية" تطرح 8 فرص عقارية بمواقع إستراتيجية بمزاد "نسائم المدينة" الإلكتروني

أعلنت شركة السعدون العقارية، إقامة مزاد "نسائم المدينة" الإلكتروني، على 8 أصول عقارية بمواقع إستراتيجية في المدينة المنوّرة.
وقالت الشركة: يطرح المزاد 8 أصول عقارية تقع في مواقع إستراتيجية بأرقى أحياء المدينة المنوّرة، ويشمل العقار الأول أرضاً بمساحة 6520 متراً مربعاً، بينما يشمل العقار الثاني فيلا بمساحة 250.5 متر مربع، والثالث أرضاً زراعية بمساحة 54,675 متراً مربعاً، أما العقار الرابع فهو أرضٌ عليها حكرٌ بمساحة 337.5 متر مربع، في حين تبلغ مساحة العقار الخامس 733.12 متر مربع، والسادس شقة بمساحة 241.11 متر مربع، ويتضمن العقار السابع عمارة بمساحة 480 متراً مربعاً، والثامن عمارة أخرى بمساحة 506 أمتار مربعة.
وأضافت "السعدون"؛ تتوزّع هذه العقارات في حي العصبة بمنطقة قباء، وحي الصدقة، وطريق الملك عبدالله، وتتميّز بقربها من مسجد قباء والمسجد النبوي الشريف؛ ما يجعلها فرصة استثمارية واعدة ومثالية للمستثمرين الباحثين عن عقارات في مواقع متميزة.
وبيَّنت الشركة أن المزاد ينطلق يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 في تمام الساعة 12 ظهراً، ويستمر حتى يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 عند الساعة 8:45 مساءً عبر منصة "وصلت المزادات".
يُقام المزاد بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبناءً على قرارٍ من محكمة التنفيذ بالمدينة المنوّرة.
وتدعو شركة السعدون العقارية، المهتمين بالمشاركة في المزاد، وترحب بجميع الاستفسارات عبر الرقمَيْن: 920003852 و0555259495.