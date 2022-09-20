"الشورى" يطالب "الصادرات" بتحديد الحوافز الممكن تقديمها للمصدرين لتحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة

وطالب مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية بتحديد الحوافز الممكن تقديمها للمصدرين (الرسوم، الرخص، الشهادات، تخصيص الأراضي أو الإبحار، النقل، الجمارك، التسويق، وغيرها)، بما ينسجم مع البيئة التجارية والاستثمارية ومنظومة التصدير في المملكة وتطوير آليات تفعيلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.