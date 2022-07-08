الآيس كريم يدخل على خط ضيافة الحجاج في المشاعر المقدسة

انتشرت مبردات الآيس كريم بكثرة في مشعر عرفات ودخل الطعام المثلج إلى قائمة الوجبات التي تقدم للحجاج من الهيئات الخيرية أو المطاعم المصرح لها بذلك.

ورصدت "سبق" توزيع منتجات الآيس كريم، وتقدم كهدية للحاج بمفردها أو ضمن وجبات الاستقبال في مراكز توجيه الحجاج أومن من خلال المطاعم الخيرية التي تتجاوز مساحتها 4079 مترًا مربعًا في عرفة ومزدلفة.