الأمير عبدالعزيز بن سعود يفتتح مؤتمر "أبشر 2025" في الرياض

وفور وصول سموه، عُزف السلام الملكي، ثم ألقى صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، كلمة أكد فيها أن منصة "أبشر" تواصل تقديم خدمات رقمية مبتكرة تخدم المواطن والمقيم والزائر والحاج والمعتمر والسائح، بما يعكس مكانة المملكة وريادتها عالميًا في مجال الحكومة الرقمية.