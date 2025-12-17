الأمير عبدالعزيز بن سعود يفتتح مؤتمر "أبشر 2025" في الرياض

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، مؤتمر "أبشر 2025" الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع أكاديمية طويق، وذلك في مدينة الرياض.
وفور وصول سموه، عُزف السلام الملكي، ثم ألقى صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، كلمة أكد فيها أن منصة "أبشر" تواصل تقديم خدمات رقمية مبتكرة تخدم المواطن والمقيم والزائر والحاج والمعتمر والسائح، بما يعكس مكانة المملكة وريادتها عالميًا في مجال الحكومة الرقمية.
وأعلن نائب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، المهندس ثامر بن محمد الحربي، خلال كلمته، عن حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة، من أبرزها خدمة "مساعد أبشر"، التي تُمكّن المستخدمين من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنجاز المهام المختلفة عبر المنصة.
كما شهد المؤتمر إطلاق خدمة "ميدان الشامل"، وهي منظومة عمل ميداني رقمية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة من خلال توحيد أدوات وإجراءات العمل الميداني.
وتضمنت الإطلاقات أيضًا خدمة "المحادثات الأمنية"، التي تتيح لمنسوبي الوزارة التواصل بشكل آمن وفعّال داخل تطبيق "أبشر"، بالإضافة إلى خدمة "تحدث مع بياناتك"، وهي واجهة ذكية تفاعلية تتيح للقيادات والموظفين التفاعل مع البيانات بشكل مباشر، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار ودقة المتابعة.