خلال شهر.. 89 إحالة للمستشفى الافتراضي من المراكز الصحية بالطائف

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي أن عدد المراكز الصحية التي تم تفعيل الخدمة بها وصل إلى 15 مركزًا صحيًا، مشيرًا إلى أن المستشفى الافتراضي يعمل على عدة محاور تبدأ بتسهيل الوصول للخدمات الصحية والمرضى في المستشفيات؛ حيث أصبح الوصول للخدمات الصحية المتخصصة الدقيقة أسهل من خلال ارتباط المستشفيات والمراكز الصحية بمستشفى الصحة الافتراضي.