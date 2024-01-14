"الغطاء النباتي": غرامة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلي تصل لـ 16 ألف ريال

أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التحصر، أن مخالفات نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلي واحدة من المخالفات التى تستوجب العقوبة المالية بقيمة تصل إلى 16 ألف ريال.
وأوضح المركز أن غرامة هذه المخالفات، التي حددتها اللائحة، تبدأ من 5 آلاف ريال لكل متر مكعب من الحطب أو الفحم المحلي إذا كانت المخالفة لأول مرة، ثم تُضاعف إلى 10 آلاف ريال في المرة الثانية، لتصل في حال التكرار لمرة ثالثة إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.
ويعمل المركز على مراقبة مواقع الغطاء النباتي وضبط المخالفين في 13 منطقة على مستوى المملكة، من خلال فرق الحماية وبالاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي؛ للحد من المخالفات والحفاظ على المساحات الخضراء.