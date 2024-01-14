"الغطاء النباتي": غرامة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلي تصل لـ 16 ألف ريال

وأوضح المركز أن غرامة هذه المخالفات، التي حددتها اللائحة، تبدأ من 5 آلاف ريال لكل متر مكعب من الحطب أو الفحم المحلي إذا كانت المخالفة لأول مرة، ثم تُضاعف إلى 10 آلاف ريال في المرة الثانية، لتصل في حال التكرار لمرة ثالثة إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.