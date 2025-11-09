سبق تنشر أسماء أوائل "المليون" المكرّمين في مبادرة "سماي".. متحدث "سدايا" لـ"سبق": التحديات كبيرة والوعي سلاحنا لتقليل المخاطر

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور ماجد الشهري، في حديثه لـ”سبق”، أن التحديات في مجال الذكاء الاصطناعي كبيرة، غير أن الوعي والتدريب المستمر يمثلان خط الدفاع الأول للحد من المخاطر، مشيرًا إلى أن المملكة تراهن على أبنائها لتقديم حلول مبتكرة في هذا المجال، سواء من المختصين أو غير المختصين.