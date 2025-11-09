سبق تنشر أسماء أوائل "المليون" المكرّمين في مبادرة "سماي".. متحدث "سدايا" لـ"سبق": التحديات كبيرة والوعي سلاحنا لتقليل المخاطر

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور ماجد الشهري، في حديثه لـ”سبق”، أن التحديات في مجال الذكاء الاصطناعي كبيرة، غير أن الوعي والتدريب المستمر يمثلان خط الدفاع الأول للحد من المخاطر، مشيرًا إلى أن المملكة تراهن على أبنائها لتقديم حلول مبتكرة في هذا المجال، سواء من المختصين أو غير المختصين.
جاء ذلك خلال الحفل الوطني الذي نظمته وزارة التعليم بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اليوم الأحد، بمناسبة تخطي مبادرة “سماي” حاجز مليون متدرّب ومتدرّبة في مجال الذكاء الاصطناعي، محققةً المستهدف خلال فترة زمنية قياسية.
أوضح الدكتور الشهري أن مبادرة “سماي” تجاوزت المستهدف الزمني بعد أن وصلت إلى مليون سعودي وسعودية اجتازوا البرنامج التدريبي المتخصص خلال ثلث المدة المحددة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الوطنية المتكاملة لتأهيل الكفاءات في التقنيات الحديثة.
وأضاف: “المبادرة صُمّمت بخبرات عالمية من شركاء مثل مايكروسوفت وآي بي إم، وبمشاركة أكاديمية سدايا ووزارتي التعليم وتنمية الموارد البشرية، لتطوير المحتوى ومواءمته مع احتياجات سوق العمل”، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في البرامج والمعسكرات التقنية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.
وقال الشهري: “الإنسان عدو ما يجهل، وعندما يتعرّف على تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها الإيجابية يصبح أكثر وعيًا واستفادة منها بالشكل الأمثل”، مؤكدًا أن المملكة تسير بخطى ثابتة لتكون من أكثر دول العالم وعيًا وتفاعلًا مع تقنيات المستقبل.
وشدّد على أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تمثل أحد أهم أولويات “سدايا”، موضحًا أن الهيئة أطلقت عدة وثائق وسياسات بالشراكة مع جهات محلية وعالمية لضمان الاستخدام الأخلاقي والآمن للتقنيات الحديثة.
شهد الحفل، الذي أُقيم بهذه المناسبة، تكريم أوائل المشاركين في مبادرة “سماي” بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.
وضمّ المكرّمون الأوائل:
أول عسكري: العقيد فيصل القحطاني
أول عسكرية: الجندي أول عزيزة الغامدي
أول معلم: فهد المطيري
أول معلمة: سمية الزهراني
أول مهندس: عبدالعزيز الشهري
أول مهندسة: مها الحربي
أول طبيب: إياد الدايل
أول طبيبة: الهنوف البلوي
أول موظف: عبدالله الماضي
أول موظفة: سامية العلياني
أول طالب: عبدالله آل مقبل
أول طالبة: فهدة السماري
أعربت المعلمة سمية الزهراني عن فخرها بالمشاركة في المبادرة، مؤكدة أنها أسهمت في تطوير أدواتها التعليمية واستراتيجياتها داخل المدرسة، قائلة: “كل تقنية سلاح ذو حدين، ونحن نحرص على تقديم الجانب الإيجابي منها لطلابنا”.
كما قالت الطالبة رغد السهلي من جامعة الإمام محمد بن سعود وسفيرة المنتدى السعودي للإعلام: “مبادرة سماي لها صدى واسع، وأفتخر بأنني كنت جزءًا من هذا الإنجاز الوطني”.
وأوضح الطالب محمد المقرن من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أن المبادرة “دعمت الطلاب في تخصصاتهم وعمّقت فهمهم لمفاهيم الذكاء الاصطناعي”، معبرًا عن تطلعه لتجاوز “المليون القادم”.
بلغ عدد المستفيدين من المبادرة أكثر من مليون سعودي وسعودية،
منهم 52% نساء و48% رجال،
فيما شكّل الموظفون 70% من المشاركين والطلاب 30%، ما يعكس انتشار الوعي التقني في مختلف شرائح المجتمع.
تجسد مبادرة “سماي” نموذجًا وطنيًا رائدًا في بناء القدرات الرقمية، من خلال تعاون ثلاثي بين “سدايا” ووزارتي التعليم والموارد البشرية، لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من أدوات المستقبل، وترسيخ مكانة المملكة كدولة رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي.