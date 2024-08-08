قصة مؤلمة من المدينة المنورة.. "المطيري" فقد زوجته وأبناءه الخمسة في 24 ساعة

بين الدموع المنهمرة، والصدمة الكبرى، مازال المواطن صالح بن خلوي المطيري، يعيش مأساة كبرى، اعتصرت قلوب كل من سمع بها، تفاصيل المأساة استمرت نحو 24 ساعة، فقد "المطيري" في أولها زوجته و4 أبناء في حادث مُروري مُروع، فيما نجا ابنه الخامس، ولكن قبل اكتمال الساعات المذكورة، فقد "المطيري" ابنه الباقي؛ مما دفع المسؤول الأول في المنطقة إلى مساندته والوقوف بجانبه، مواسيًا ومعزيًا، حتى يتجاوز المحنة.