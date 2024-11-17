الحياة الفطرية في محميتي "الإمام عبدالعزيز" و"الملك خالد".. أجهزة متطورة لمراقبة وتتبُّع الحيوانات

وتضمنت الورشة شرحًا عمليًا حول كيفية تركيب الأجهزة ومتابعة حركة الحيوانات بشكل مستمر، حيث تم تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتجميع البيانات البيئية وتحليلها؛ بهدف تحقيق أهداف حماية الحياة الفطرية، وضمان استدامتها على المدى الطويل.