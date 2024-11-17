الحياة الفطرية في محميتي "الإمام عبدالعزيز" و"الملك خالد".. أجهزة متطورة لمراقبة وتتبُّع الحيوانات

نظّمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ورشة عمل بعنوان "أجهزة تتبع الحياة الفطرية" بمشاركة 22 متخصصًا في تقنيات مراقبة الحياة الفطرية وحمايتها، وذلك في محمية الملك خالد الملكية.
وتهدف الورشة إلى الاطلاع على آليات استخدام أجهزة التتبع المطورة؛ لمراقبة حركة الحيوانات البريّة داخل المحميتين، مما يسهم في جمع وتحليل البيانات البيئية بشكل دقيق وفعّال.
وتضمنت الورشة شرحًا عمليًا حول كيفية تركيب الأجهزة ومتابعة حركة الحيوانات بشكل مستمر، حيث تم تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتجميع البيانات البيئية وتحليلها؛ بهدف تحقيق أهداف حماية الحياة الفطرية، وضمان استدامتها على المدى الطويل.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية المستمرة في توظيف التكنولوجيا الحديثة؛ لدعم إستراتيجيتها للحفاظ على التنوّع الأحيائي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية.