"إل جي" تحتفل باليوم الوطني السعودي من خلال طرح خصومات حصرية على مكيفات الهواء

وحيث تقع التكنولوجيا المتطورة في قلب أجهزة تكييف الهواء من إل جي ضمن العروض، فإن أبرز ما يميزها هو تقنية العاكس مع الضواغط العاكسة المزدوجة، لتوفر كفاءة استثنائية في استخدام الطاقة، وتبريد قوي، وموثوقية عالية. ولا تضمن هذه التقنية أن تحافظ مكيفات الهواء من إل جي على راحة الأفراد في المنازل فحسب، بل تقوم بذلك مع استهلاك أقل للطاقة.