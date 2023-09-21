"إل جي" تحتفل باليوم الوطني السعودي من خلال طرح خصومات حصرية على مكيفات الهواء

بينما تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال بيومها الوطني، تنضم إل جي إلكترونيكس إلى هذه المناسبة الوطنية وتحتفل بها من خلال طرح خصوماتٍ حصرية وعروض خاصة لفترة محدودة على مجموعتها من مكيفات الهواء. ولا تقتصر هذه العروض على غرض تعزيز أجواء الهدوء والراحة للمستخدم فقط، بل هي احتفال أيضاً بالابتكار والكفاءة في توفير الطاقة للمستهلكين السعوديين.
وحيث تقع التكنولوجيا المتطورة في قلب أجهزة تكييف الهواء من إل جي ضمن العروض، فإن أبرز ما يميزها هو تقنية العاكس مع الضواغط العاكسة المزدوجة، لتوفر كفاءة استثنائية في استخدام الطاقة، وتبريد قوي، وموثوقية عالية. ولا تضمن هذه التقنية أن تحافظ مكيفات الهواء من إل جي على راحة الأفراد في المنازل فحسب، بل تقوم بذلك مع استهلاك أقل للطاقة.
وبالإضافة إلى تقنية العاكس المزدوج، تفخر إل جي بالتزامها تجاه الاستدامة. وكجزء من هذا العرض الترويجي، تُقدم إل جي ما تسميه ب"الطراز الأخضر"، المُصمم خصيصاً للحفاظ على البيئة، حيث لا توفر مكيفات الهواء تبريداً استثنائياً فحسب، بل تُساهم أيضاً في دعم مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة.
النموذج فريش (NF122C0): 2,199 ريال سعودي
النموذج قرين (NV182C1): 2,471 ريال سعودي
النموذج قولد (NG182C4): 3,286 ريال سعودي
انضموا إلينا حيث نحتفل بهذه المناسبة الوطنية الخاصة مع الخصومات والعروض الترويجية الحصرية على مكيفات الهواء من إل جي، والتي توفر تبريداً فائقاً مع كفاءة استثنائية في استخدام الطاقة، مما يضمن لكم الراحة المطلقة دون الإضرار بالبيئة. لا تفوتوا هذه الخصومات والعروض الترويجية المذهلة.
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