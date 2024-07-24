"هيئة الطرق": عقبة حزنة حلقة الوصل بين جبال السراة وسهول تهامة بالباحة

يُذكر أن قطاع الطرق يعد من القطاعات الحيوية والممكنة لعديدٍ من القطاعات مثل: (قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية)، حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على الإشراف على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول إلى المؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030.