"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة رجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ، وأمطارًا متوسطة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأتربة مثارة على البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.