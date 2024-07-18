"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وعسير وجازان وحائل ونجران.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العاصمة المقدسة والطائف والكامل وخليص، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والجموم وبحرة والشعيبة والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة المدينة المنورة والعيص والعلا وخيبر وبدر وينبع والحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على بدر وينبع حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة حائل أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والشملي، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 مئوية، وتشمل حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والعديد وذعبلوتن والأحساء وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وأتربة مثارة على الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة شرورة وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وأمطارًا متوسطة على بدر الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة رجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ، وأمطارًا متوسطة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأتربة مثارة على البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها موجة حارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 مئوية، وتشمل الأفلاج والخرج والسليل، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وأتربة مثارة على الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.