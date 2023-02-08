بالصور.. إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. "الشثري" والربيعة" يطلقان حملة "ساهم" لمنكوبي زلزال سوريا وتركيا

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في كلمة له خلال إطلاق الحملة: "إنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ندشن اليوم حملة التبرعات الشعبية لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته، وأن مركز الملك سلمان للإغاثة سيقوم بمشاركة عدة جهات ووزارات سعودية لدعم المتضررين والمصابين في سوريا وتركيا.