قنصلية المملكة في هونج كونج توضح عددًا من التعديلات للزائرين

نبهت القنصلية العامة للمملكة في هونج كونج ومكاو المواطنين الراغبين في زيارة المنطقة إلى أن الحكومة الإدارية في المنطقة أصدرت بعض التعديلات حول دخول الزائرين إلى أراضيها.
وشملت هذه التعديلات أن فترة الحجر الصحي للزائر تقتصر على 3 أيام، تليها فترة مراقبة ذاتية لمدة أربعة أيام، كما يتعين على الزائر إجراء فحص كوفيد 19 ذاتي بشكل يومي خلال تلك الفترة.
وتضمنت التعديلات أنه يمكن للزائر خلال فترة المراقبة الذاتية القيام ببعض الأنشطة مثل التنقل والدخول إلى الأسواق، فيما يحظر عليه المشاركة في أنشطة جماعية مثل الدخول إلى المطاعم.