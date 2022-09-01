قنصلية المملكة في هونج كونج توضح عددًا من التعديلات للزائرين

نبهت القنصلية العامة للمملكة في هونج كونج ومكاو المواطنين الراغبين في زيارة المنطقة إلى أن الحكومة الإدارية في المنطقة أصدرت بعض التعديلات حول دخول الزائرين إلى أراضيها.