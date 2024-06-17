"المسند": عرفات سجّل المرتبة العاشرة ضمن أعلى درجة حرارة في العالم

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند: إن درجة الحرارة في عرفات سجّلت، خلال الـ 24 ساعة الماضية. المرتبة العاشرة على مستوى العالم بـ 48.4م.
وكان قد دعا وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، حجاج بيت الله الحرام، إلى تجنب وقت الذروة عند الخروج؛ لأداء ما تبقى من مناسك الحج، من الساعة 11 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا.
وحث "الجلاجل" على تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والابتعاد عن الأسطح مرتفعة الحرارة؛ مؤكدًا أن "الحل هو الوقاية، ثم الوقاية، ثم الوقاية".