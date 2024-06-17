"المسند": عرفات سجّل المرتبة العاشرة ضمن أعلى درجة حرارة في العالم

وكان قد دعا وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، حجاج بيت الله الحرام، إلى تجنب وقت الذروة عند الخروج؛ لأداء ما تبقى من مناسك الحج، من الساعة 11 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا.